FOTOD | Eesti finantsettevõte jagab Moldovas noortele rahatarkust. Järeleaitamist vajaks samas vallas ka eestimaalased

Peamiselt Balkanimaades finantsteenuseid arendava IuteCrediti juhi Tarmo Silla hinnangul näitab Eesti pensionireformiga kaasnev sarnase haridussuuna vajalikkust ka meil. "Kõige paremad kliendid on need, kes oma finantsides hästi orienteeruvad ning ei kingi oma vara ja teenistust lihtsalt ära. Raha efektiivne teenimine ja efektiivne kulutamine on mõlemad eluks vajalikud oskused. Mida varem seda õppida, seda parem,” märkis ta.

Silla hinnangul vajab ka eestimaalaste finantskirjaoskus jätkuvalt järeleaitamist. “Pensionireform algatati väitega, et fondihaldurid ei ole kasvatanud inimeste vara piisavalt hästi, kuigi on saanud selle eest head tasu. Seega peaks inimestele looma võimaluse oma vara ise juhtida. Edasi tekitati sellest näilik valik, et valida on, kas lahkuda pensionisambast või jätta oma vara nii nagu on. See on tegelikult eksitav valik. Oma pensionivara enda kätte võtmiseks ja selle juhtimiseks ei pea keegi pensionisambast lahkuma,” selgitas Sild.

Sild usub, et on tuhandeid kui mitte kümneid tuhandeid inimesi, kes ei tea tänaseni, et neil on võimalik oma pensionivara fondidest välja võtta, kuid seejuures mitte lahkuda teisest sambast ja saada riigilt raha edasi.

“Igaühel on võimalik jätkuvalt saada riigilt enda kätte +4% oma kuupalgast, kui ta teisest sambast lahkumise asemel avab pangas isikliku pensioni investeerimiskonto ja laseb fondihalduril paigutada teise samba raha sinna,” ütles Sild, kes on ka ise valinud pensioni investeerimiskonto pensionisambast lahkumise ja tulumaksu kaotuse asemel. “Sisuliselt on see 4% palgatõus igakuiselt ning tulumaksukaotuse vältimine. Mulle sobib, kui riik annab mulle raha juurde ja ma ise valitsen oma pensionivara.”