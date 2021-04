LHV: Jõukaks saamiseks ei pea alustama investeerimist suurte summadega

Miks alustada investeerimist väikeste summadega?

• Väikeste summadega investeerides tekib huvi summasid kasvatada.

• Enesedistsipliini kasvatamine. Edukas investeerimine on sama põnev kui muru kasvamise jälgimine.

• Aeg ja liitintress töötavad investori kasuks. Varem alustades on ka tulemus parem. Keegi ei suuda turgu täpselt ajastada.

• Eksimine on inimlik, kuid väikese raha korral on väikesed vead, suure raha korral suured vead.

• Säästetud raha ostujõud väheneb, selle kaitseks on investeerimine.