Walmart lõpetab Cleveroni kaubaväljastusrobotite kasutamise

Cleveroni automatiseeritud pakiväljastustornide asemel hakkab Walmart rohkem rõhku panema kauba otse autos istuva kliendini toimetamisele. Taoline teenus on koroonapandeemia vältel osutunud erakordselt populaarseks.

"Kliendid ütlesid meile, et nad tahavad vaid üht kaubaväljastuspunkti ning see peaks asuma õues," seletas otsust Wall Street Journalile poeketi pressiesindaja.

Walmarti otsus on jätk nende viimase aja sammudele. 2019. aastal sai poeketi uueks juhiks John Furner, kelle visiooniks on olnud klientidele nähtava automatiseerimise vähendamine. Furneri eelkäija Greg Foran oli suur automatiseerimise pooldaja ning just tema ametiajal alustas Walmartiga koostööd ka Cleveron.