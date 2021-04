Osta.ee turundusjuht Kristiana Põld toob välja, et ainuüksi nende hallatavat veebikeskkonda osta.ee'd külastatakse ligemale 90 000 korda päevas ja igal päeval tehakse ligi 5000 tehingut. "Märtsis jõudis osta.ee kaudu pakiautomaatidesse keskmiselt 2572 pakki päevas," kirjeldas ta. Põld tõi välja, et kõige populaarsem on kodu kategooria, kõige suurem hüppe on teinud aga audio ja video kategooria.