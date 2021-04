See ei ole nali! Maxima loosib vaktsineeritud töötajate vahel välja reisid Egiptusesse

Maxima soovib tõsta töötajate huvi, et nad esimesel võimalusel koroonaviiruse vastu vaktsineeriksid.

Maxima on organisatsiooni siseselt läbi viinud mitmeid koolitusi, kus erialase haridusega arst on selgitanud kõikidele töötajatele vaktsiinide erinevust, toimimist ja ohutust. Veebikeskkonnas toimunud koolitustel on inimestel olnud võimalus esitada ka küsimusi.