Eesti puittooted tekitavad Hiinas suurt huvi: Leedo firma järel on teisedki jalga ukse vahele saamas

Hiina kasvav majandus, suurenev elanikkond ning linnastumine hoiab Hiina ehitussektori pidevas kasvus. Gresham House'i puidukasutuse mahtude prognooside raport 2050. aastaks toob välja, et Hiina on sisenemas suurde eeslinnade ehitamise ajajärku. Alates 2015. aastast on puidukasutus Hiina ehituses märkimisväärses kasvutrendis ning puidukasutus ehituses suureneb ka tulevikus.

See on loonud täiendavaid ekspordivõimalusi ka Euroopa ettevõtetele, sh Eesti puitmajatootjatele. Sektori ettevõtetest on varasemalt Hiinas kanda kinnitanud kunagise praamikuninga Vjatšeslav Leedo ettevõte Saare Erek, mis avas 2018. aastal Hiinas Hubei provintsis Jimgeni linnas oma puitmajade valmistamise tehase.

LEF projekti Eesti koordinaator Annika Kibus toob välja, et koroona-aasta on muutnud märkimisväärselt traditsioonilisi äriajamise koostöövorme ning turule sisenemiseks tuli leida uusi võimalusi. „Hiina turule sisenemine on kahtlemata keeruline,“ tõdeb ta ja lisab, et kahe regiooni kultuuri- ja äritavade erinevused ei võimalda sageli korraldada isegi tulemuslikke veebikohtumisi.„Selgeks sai see, et ilma kohalolekuta on pea võimatu Hiinas äri või müüki alustada,“ lisab Kibus.