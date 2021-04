Pensionireformi vahekokkuvõte | Pensionijuht: inimeste finantskirjaoskusega on jätkuvalt suured probleemid

Muretsemiseks on rohkem põhjust kui varem. Saame lugeda sellest, kus inimesed küsivad, kuna neil on laenu-hoiuühistusse pandud raha 12 protsendise tootlusega, et kas see ei olegi garanteeritud. Inimesed ei saa paraku aru, et risk ja tootlus on omavahel seotud, ütles Ärilehele antud intervjuus Luminor Pensioni juht Rasmus Pikkani..

Lisaks on olnud raskuseid mõnede ühisrahastuse projektidega. Ka on skeem, kus inimesed teisest sambast lahkuvad ja tahavad septembri asemel raha kätte saada juba homme. Kui see, mida vabaks.ee teenuspakkuja selle populaarsuse kohta räägib, ei ole bluff, siis see on täiendav tõestus, et meil on finantskirjaoskusega väga suur probleem.

Omaette teema on pettuste oht - finantssüsteem ja tooted on enamasti keerulised ja selle võrra lihtsam on kelmidel finantstoodete nime uduloori taga küpsetada oma plaane ohvrite rahast vabastamiseks.

"Me oleme uljalt sall kaelas lehvimas kabrioletiga kuristiku poole sõitmas," ütles ta pensionireformi kohta.