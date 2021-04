Sõidueksamite ooteajad on kuude pikkused. Esmase juhiloa taotlejad võivad jääda tupikseisu

B-kategooria sõidueksamite järjekorrad on pikad. Narvas on esimene vaba sõidueksami aeg 16. augustil, Raplas 10.augustil, Tallinnas ja Tartus saab eksami sooritada juulikuus. Esimesel korral põrudes saab uue eksami aja alles mitme kuu pärast.

Kuid positiivselt sooritatud teooriaeksam kehtib ainult 12 kuud. See tähendab, et kui teooriaeksam sai tehtud pikalt enne praktilist osa, saab teooriaeksami kehtivus enne läbi, kui uut sõidueksami aega on oodata. Samas, kui juhilubade taotleja näeb, et uue sõidueksami ajaks on juba teooriaeksami kehtivus lõppenud, ei saa ta ka koheselt uut teooriaeksamit sooritada, sest ootama peab sertifikaadi kehtivuse lõppu. Nii on jäänud mitmed juhilubade taotlejad tupikseisu.