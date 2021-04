Swedbanki nimel esinevate petiste skeem kukkus läbi: kiire tegutsemine aitas neile kantud raha tagasi saada

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse sõnul on äärmisel oluline, et inimesed kelmuse ohvriks sattudes sellest viivitamatult oma panka ja politseid teavitaksid. „Kui raha ei ole veel pangast edasi kantud, on mõningatel juhtudel pangal võimalik makse peatada ja raha kohe tagastada. Tavaliselt liigutavad kelmid välja petetud raha kiirelt välismaale, kasutades selleks mitmeid pangakontosid eri riikides,“ rääkis ta.

Juuse sõnul kantakse raha ühelt kontolt järgmisele, segatakse erinevate kontode vahel ning võetakse alles seejärel viimaks välja. „Mida kaugemale on raha jõudnud, seda väikesem on võimalus seda leida. Piltlikult öeldes on see võidujooks ajaga ning mida kiiremini pöördub kannatanu politseisse, seda suurem tõenäosus, et raha jälg ei ole veel kadunud,“ selgitas Juuse.

Möödunud kuul oli kaks juhtumit, kus politseil õnnestus kelmide tegevus nurjata ja raha tagastati kannatanutele. Mõlemad juhtumid olid seotud sama skeemiga, kui 61-aastasele Narva elanikule ja 21-aastasele Tallinna elanikule helistasid venekeelsed inimesed, kes end Swedpanga töötajana tutvustasid. Kelmid veensid ohvreid, et nende kontol on kahtlased tehingud ning seeläbi petsid ohvritelt välja andmeid, ühel juhul ka ohvri abikaasa andmeid. Selle tulemusena peteti välja vastavalt 5100 ja 6700 eurot.

„Mõlemad kannatanud pöördusid oma kodupanka ja seejärel politseisse koheselt pärast juhtunut. Asusime raha liikumist uurima ning meil õnnestus tuvastada, et raha liikus arvelduskontodele ühes Eestis registreeritud makseasutuses. Võtsime koheselt ka makseasutusega ühendust, teavitasime juhtunust ning palusime makse peatada ja tagastada. Kindlasti mängis siin suurt rolli ka see, et inimesed kohe politseisse pöördusid ning see, et raha polnud veel Eestist ära kantud. Mõlemad kannatanud said oma raha tagasi täies ulatuses,“ ütles Juuse.