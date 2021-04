Kaheksa soovitust noortele, kuidas suveks tööle saada

Mõtle erinevate valdkondade kokkupuutepunktidele – kui sind huvitab IT, siis saab arutada ka seda, mida IT vahendite toel annaks lahendada näiteks põllumajanduses, panganduses, sotsiaalvaldkonnas või meditsiinis. Võid julgelt vestlusel öelda, et sinu huvi on praegu IT ja edaspidi sinu mõtted võivad muutuda. Oluline on see, et see valdkond sind just nüüd ja praegu huvitab! Väga paljud teevad oma elus karjääripöördeid ja ka koolid ning tööandjad langetavad valikuid arenemissooviga kandidaatide kasuks.