Krüptobörsi boss on kadunud. Ka kaks miljardit dollarit klientide raha on haihtunud

Tuhanded investorid kardavad, et nende raha on varastatud. Kliente esindav advokaat ütles, et Thodexil on 400 000 klienti, kellest 390 000 on aktiivsed. Ozer märkis, et olukord puudutab ainult 30 000 aktiivset kasutajat ning kahe miljardi dollari kaotamise jutud on alusetud.