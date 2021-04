Miljonit väärt küsimus - kas kinnisvaraturg tõesti „buumib"?

Paarikuiseid turuvõnkeid buumiks nimetada on siiski ennatlik.

Ta ütles, et kui lähtuda buumi definitsioonist, mis lubab buumiks nimetada kõike, mille hinnad on hakanud kiirelt kasvama, siis mingid buumiilmingud on turul olemas, kuid enne olukorra sildistamist tuleb vaadata, mis viimasel ajal kinnisvaraturul juhtunud on.

„Alustame sellest, et kui tootmissektor välja arvata, siis kommertsvarade turg on üpriski käpuli - bürood on pooltühjad, kaubanduspinnad suletud, majutus- ja toitlustussektor varjusurmas. Ei mingit buumi, aga keegi ei räägi ka sellest, et seal kriis on, ehkki julgen väita, et kommertsvarad on kriisile lähemal kui elukondliku varade turg buumile," sõnas Sooman.

„Kõik algas sellest, kui eelmise aasta kevadel tõmbasid nii kinnisvaraarendajad kui korteriostjad jõuliselt pidurit, sest paljud mäletasid, milline kaos toimus aastatel 2009-2010. Tehingute arv kukkus seetõttu kevadel kokku ja ainus, mida tikutulega taga aeti, olid kuivained ja kaitsemaskid," meenutas Sooman.

„Suvel inimesed rahunesid, sest ajutiselt koroona vaibus ja elu tahtis edasi elamist. Varade omanikud aga, nii arendajad kui elukogenumad koduvahetajad, säilitasid ettevaatlikkuse ning sestap lisandus turule värsket kaupa peale näpuotsaga. Tekkis ainulaadne olukord, kus peamiselt varasema finantskogemuseta noored kosusid vaimselt kiiremini ning nõudlus taastus, mistõttu pakkumiste arv pidevalt vähenes. Selle kõige tulemusel hakkasid toimuma trepikojaoksjonid ja olukorda võimendasid omakorda läbimõtlematusest välja öeldud ekspertide laused, justkui sügiseks ei jää pensionirahade investeerijatele enam midagi alles," selgitas ta.