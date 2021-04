Erootikaärimees: kevadel panevad miniseelikud hormoonid käima

"Me olime tegelikult Tallinnas Nasdaq First Northi teemaga ühenduses juba kolm aastat tagasi ja siis oleks meile näidatud rohelist tuld, aga me saime ise aru, et me ei ole valmis. Praegu on asjad muutunud ja me oleme ilma börsita ka kasvanud päris kõvasti: viimane kvartal oli 1,4 miljonit eurot," rääkis Majuri.