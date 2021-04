Eksperdi 14 soovitust teisest sambast lahkujatele ja kogumise jätkajatele

Ükskõik kas jääda teise pensionisambasse või sealt lahkuda, tasub nõu pidada spetsialistiga.

„Spetsialist ei ole inimene, kellel on tugev arvamus, kuid kellel puuduvad teadmised või kelle väited põhinevad emotsioonil," kirjutab Swedbankiinvesteerimise- ja pensionivaldkonna juht Kaire Peik.

Teisest sambast lahkujate tulevase pensioni suurus on nüüd täielikult iseenda õlul. Riiklikust pensionist ei pruugi mõnusaks vanaduseks piisata. Tasub läbi mõelda plaan, kuidas raha koguda ja kasvatada.

Teise samba rahast kõrge intressiga laenude tagasimaksmine võib olla mõistlik, kodulaenu tasumine pigem mitte.

Tulevikus on pension suure tõenäosusega kõrgem neil, kes jätkavad teise sambasse kogumist. Eesti Panga, rahandusministeeriumi ja pankade arvutused näitavad, et I ja II sambast kokku saadav pension on suurem kui ainult I samba oma.