Vald tahab Peipsi põhjaranniku kujundada puhkajate lemmikpaigaks

Peipsi põhjakalda keskusena on Alutaguse vald tugevdamas Kauksit , kus on valminud rannahoone ja lõpule on jõudmas promenaadi ehitus.

"Tean, et plaanis on mitu spaad teha. Ma arvan, et tulevikus see probleem laheneb ja vihmase ilmaga saab ka kuskil mõnusalt olla. Ma tean, et Uuskülas on päris korralikud plaanid ja Alajõele on ka spaa planeeritud. Eesmärk ongi, et eraettevõtlus tuleks siia, siis tuleb rohkem ka turiste ja meie inimesed saavad tööd ning vald saab maksud," rääkis Alutaguse abivallavanem Oleg Kuznetsov.