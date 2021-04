Bideni maksuplaan ehmatas. Rikkad ameeriklased otsivad võimalusi suurematest maksudest mööda hiilimiseks

Nii USA presidendi Joe Bideni administratsioon kui ka osariikide võimud püüavad miljonäridelt ja miljardäridelt rohkem maksuraha kätte saada. Kapitalituludest elatuvatele investoritele võib tulla kehv üllatus. Nad on harjunud dividendidelt ja finantsvarade hinnatõusult maksma maksimaalselt 23,8 protsenti tulumaksu. Seda maksumäära on võimalik alandada mitmesuguste maksusoodustuste ja USA maksuseaduses peituvate raamatupidamistrikkide võimalustega.

Neljapäeval teatas president Biden, et tema ja Kongressi demokraadid tahavad tõsta rikaste ameeriklaste kapitalilt saadava maksimaalse tulumaksumäära 43,4 protsendini. See puudutab vähemalt miljoni dollari teenijaid.

„Kindlasti me ei hakka rikkuma maksuseaduseid, kuid me hakkame makse vältima ja nii palju kui võimalik edasi lükkama," ütles rikkaid inimesi nõusrava Wealthspire Advisorsi tegevdirektor Bill Schwartz. „Me alles hakkame muutustega tutvuma. Andke meile aasta või kaks ja me leiame võimalusi makse vältida."

USA maksupoliitikas toimub suur muutus

Bideni plaan signaliseerib suurt muutust USA maksupoliitikas. Mitmed presidendid ja Kongressi koosseisud on olnud investoritele sõbralikud. Kui just kapitali ja dividendide maksustamist pole vähendatud, on pakutud võimalusi soodustatud arenduspiirkondadesse investeeringutele maksusoodustusi.

Lähtuti põhimõttest, et madalamad maksumäärad soodustavad investeeringuid ja need omakorda aitavad majandusel kasvada. Kuid uus ökonomistide põlvkond kahtleb selles väites, kirjutab Bloomberg.

Maksukärped pole juba vähemalt paar aastakümmet aidanud majanduskasvule kaasa, pigem on sellega kaasnenud sissetulekute ja rikkuse ebavõrdsuse kasv.

Kui Bideni maksuplaani saadab edu, siis Wall Street ja valdavalt kapitalikasvult teenivad investorid peaksid harjuma mõttega, et neid maksustatakse sarnaselt advokaatide, arstide, meelelahutustähtede ja investeerimispankuritega kõrge maksukoormusega osariikides. Seal on tulumaksumäär 50 protsendist kõrgemal.