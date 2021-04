Maailma protsessoripuudus mõjutab kõige tootmist alates rösteritest kuni pesumasinateni

Puudust süvendasid Hiina vastu kehtestatud sanktsioonid, mille tõttu on ettevõtetel raskem kätte saada protsessorite tootmiseks vajalike komponente.

Pitsitust tunneb Lõuna-Korea Samsung Electronics, kes vähendas nutitelefonide jaoks vajalike protsessorite tarneid. Kaks ettevõttele tarnijat teatasid, et pooljuhtide pakkumises ja nõudluses on tõsine tasakaalustamatus.

Samsungi mobiiltelefoniäri juht Koh Dong-jin hoiatas, et protsessoripuuduse tõttu võivad teises kvartalis tekkida tarneprobleemid. Märtsis lausus ta, et ettevõte võib lükata oma hinnalise nutitelefoni turule toomise tulevasse aastasse. Samsung on ka ise suur kiibitootja.