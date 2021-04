Kalle Pallingu ja Hedi Mardisoo loodud idufirma kandideerib Euroopas märgilisele auhinnale

Ettevõtte idee on pakkuda personaliseeritud kindlustust vastavalt platvormi kasutavatele töötajate tegelikele töötundidele, tutvustab ettevõte end konkursil.

Ärileht kirjutas aprillis, et platvormimajandusele finantsteenuseid pakkuv idufirma Cachet, mille asutajateks on Hedi Mardisoo ja Kalle Palling , sai kindlustusmaakleri litsentsi.

"Möödunud aasta jooksul on platvormitöö tähtsus kasvanud. Samal ajal on hoogu juurde saanud vaidlused seda tüüpi töö jätkusuutlikkuse ümber. Selleks, et platvormimajandus muutuks paremaks ja jätkusuutlikumaks, peame looma teenuseid, mis lähtuksid platvormitöötajate vajadustest.