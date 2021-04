Lenna Kuurmaa Vanilla Ninja langusest: tundsime, et meile tehakse liiga

Tüdrukutebänd lahkus produtsendi David Brandesi juurest, sest viimasega seoses lahvatas Saksamaal skandaal. Väideti, et Brandes ostis kokku Vanilla Ninja singleid, et tüdrukutebänd kerkiks muusikaedetabelites esiotsa.

"Mingi hetk me tundsime, et meile on liiga tehtud," rääkis Kuurmaa. Tema sõnul muutusid nendega koostööd teinud plaadifirma otsused hämaraks ja läbipaistmatuks.