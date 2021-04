Eesti aktsiad on lennanud üles. Analüütikute praeguste hinnasihtide alusel pole enam pea midagi osta

Tallinna börsi on aktsiad hoogsalt tõusnud. Analüütikute hinnasihid on valdavalt aktsia hindadest madalamad, mistõttu hinnasihini tõusuruumi on vähestel aktsiatel.

Võimalik on nii analüütikute hinnasihide tõusmine kui ka aktsiate langus. Optimism pole omane vaid kohalikule aktsiaturule, kus kooroona piiras kulutamist ja hoiused on kõvasti kasvanud. Inflatsioonikartus suunab raha kinnisvarasse, aktsiatesse ja väärismetallidesse.