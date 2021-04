Moskva linn hakkab eakate vaktsineerima meelitamiseks kinkekaarte jagama

„Tänaseks on õnnestunud koguda piisav summa, et käivitada programm „Miljon auhinda”,” teatas Sobjanin, tänades kõiki, kes aktsioonist osa võtsid või kavatsevad seda teha.

Tuhanderublase kinkekaardi või samas väärtuses promokoodi võivad saada üle 60-aastased moskvalased, kellel on kohalik meditsiinikindlustuse poliis ja kes on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud.

Kingiga võivad arvestada nii need, kes on täielikult vaktsineeritud, kui ka need, kellele on tehtud vaid üks süst.