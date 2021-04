PUUST JA PUNASEKS | Kaheksa soovitust kaasomandis kinnisvara ostmiseks

Kinnisvara24 tegevjuht Katrin Aron ja CKE Kinnisvara juhatuse liige Silvar Sepp annavad nõu, mis aitab ennetada tarbetut aja, raha ja närvide kulu.

Kaasomanike eelisostuõigus kehtib 2 kuud pärast tehingust teada saamist

Seadusest tulenevalt on kaasomanikel eelisostuõigus ja see kehtib kaks kuud pärast seda kui nad müügitehingust teada said. „See tähendab, et iga naabri jaoks hakkab kahekuine periood kehtima erineval ajal ehk siis kui saadakse tehingust teada. Kui kaasomanikke on mitu ning nende kättesaamine ja teavitamine võtab aega, siis on igal kaasomanikul erinev ostueesõiguse rakendamise periood vastavalt sellele, millal ta teavituse kätte sai. Ostja jaoks venib aga pikemaks periood, mille jooksul ta võib välja valitud kinnisvarast ilma jääda,“ selgitas Silvar Sepp.

Ostjana veendu, et kõik kaasomanikud oleksid tehingust teadlikud

Kaasomanike müügitehingust teavitamine võiks olla omaniku ehk müüja vastutus, aga kuna müüjal ei ole otseselt vahet, kes tema kinnisvara ära ostab, siis eelkõige mõjutab eelisostuõiguse kasutamine hoopis ostjat. Katrin Aron rõhutas, et kui ostja tunneb huvi kinnisvara vastu, mis on kaasomanduses, siis tuleks e-kinnistusregistri ja müüja abil välja uurida, kes on teised kaasomanikud ja kas neil on ostuhuvi.

Kahekuist ostueesõiguse perioodi ei kohaldata juhul, kui omanik võõrandab kinnisasja mõttelise osa oma lapsele või vanemale. „Kaasomandisse kuuluvat mõttelist osa kinnisvarast võib võõrandada, pärandada, pantida või muul viisil käsutada ilma teiste kaasomanike sekkumiseta,“ täpsustas Aron.

Kaasomanike müügitehingust teavitamine tuleb fikseerida kirjalikult

Ostja jaoks on oluline, et tal oleks kirjalik tõestus, millel fikseeritakse müügitehingust teavitamise kuupäev ja kaasomanikud kinnitavad oma allkirjaga, et on tehingust teadlikud. Võib kasutada ka meili teel teavitust, aga sel puhul on oluline, et kaasomanikud kirjale vastaksid – siis jääb märk maha, et kõiki osapooli on tehingust teavitatud.