KAART | Eesti Energia tahab rajada Euroopa esimest piiriülest meretuuleparki, aga kas lätlased on nõus?

Eelmise aasta septembris allkirjastasid Läti ja Eesti vastastikuse mõistmise memorandumi ühise avamere tuulepargi loomiseks. Kui avamere tuuleenergiat toetav õigusraamistik valmib, on Ørstedi ja Eesti Energia eesmärk allkirjastatud dokumendi toel see visioon ellu viia.

Ühiste kavatsuste memorandumi raames soovivad Eesti Energia ja Ørsted luua ühisettevõtte avamere tuuleenergia arendamiseks Balti riikides. Koostöö hõlmab Liivi lahe Eesti osas paiknevat olemasolevat tuulepargi projekti, kuid lisaks on Ørsted Lätis esitanud taotluse uuringute läbiviimiseks sealsetes vetes Liivi lahe tuulepargi kõrval asuvas arenduspiirkonnas, et koos Eesti Energiaga piiriülene hübriidlahendus välja töötada.

"Tegemist on Euroopa kontekstis pretsedenditu projektiga. See oleks Euroopa esimene piiriülene meretuulepark," rääkis Ørstedi Mandri-Euroopa piirkonna juht Rasmus Errboe. "Täpne tuulikute arv ja asukoht selguvad uuringute käigus."

Rasmus Errboe ütles, et on põnevil koostööst Eesti Energiaga: „Kui sobiv õiguslik raamistik on paigas, võib avamere tuul pakkuda suuremahuliselt rohelist energiat Eestile ja Lätile juba enne 2030. aastat. Meretuuleparkide suurus muudab need ideaalseks piiriüleste hübriidlahenduste jaoks, mistõttu kiidame Eesti ja Läti valitsuse initsiatiivi ja eestvedamist eelduste loomisel suuremahuliseks taastuvenergia tootmiseks regioonis."