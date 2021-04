Ei viitsi hotellikarantiinis istuda? Kanadalastel on kummaline lahendus

"Nad helistavad kella kuuest hommikul kuni keskööni välja," lausub Buffalos limusiinide rendifirmat pidav John Arnet. "Meile on tulnud nii palju piiriületamise soove, et oleme pidanud osa neist ära ütlema."

Taoline trend on pannud mitme Kanada provintsi kubernerid paluma koroonapiirangute karmistamist - taolise palvega on peaminister Justin Trudeau poole pöördunud nii Ontario kui Québeci juhid. "Me ei soovi, et esmatarbekaupade piiriülene liikumine saaks koroonapiirangute tõttu kannatada, kuid mittevajalikku reisimist peaks piirama. Karmimad piirangud maismaapiiril aitaksid seda eesmärki saavutada," kirjutasid nad enda pöördumises.