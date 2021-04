TABEL | Selgusid populaarsemad tööandjad. Valdkond, mis sai kriisi ajal löögi, on nüüd juhtival positsioonil

Suurem huvi on ka abitöötajate ametikohtade ja erinevate kontoritööde vastu, kus keskmiselt on kandideerijaid 45% rohkem kui tervisekriisile eelnenud ajal.

„Väga aktiivselt on kandideerimas noored, kes ootavad pikisilmi piirangute leevendamist, et saada töökogemust ja teenida lisaraha just teenindusega seotud valdkondades," kommenteeris tööturul toimuvat CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. Ta lisas, et hiljuti selgunud valitsuse plaan peagi restoranides piiranguid vähendada pani juba ka mitmeid toitlustusasutusi kiirelt tööjõudu otsima, mis peaks nüüd viimaks tooma leevendust ka antud sektori tööturule.