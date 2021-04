Kohalikud jaeketid töötajate vaktsineerimise huvi tõstmiseks loosirattaid käima pole pannud

Rimi turundusjuht Katrin Bats toob välja, et kuna tegemist on sügavalt isikliku otsusega, jätavad nad vaktsineerimis otsuse inimese enda teha ja mingisugust survestamist kaitsepookimiseks nad omalt poolt ei tee. Siiski on loonud ettevõte kanali, kus ilmub info koroonaviiruse ja vaktsineerimise kohta. “Jagame infot, et kui kellelgi on küsimusi, siis on neil koht, kus nad ka vastuse saavad. COVID-19 ja vaktsineerimine on uus asi, küsimusi nende kohta tuleb,” kirjeldas ta. Bats lisas, et eelkõige on nad üritanud olla toetavad ja informeerivad, et vaktsineerimise soov ei jääks teadmatuse taha.

"Normaalse elu juurde naasmine peaks olema piisav motivatsioon"

Selveri juht Kristi Lomp peab inimeste vaktsineerimist võimalikult kiiresti väga oluliseks, kuid jätab otsuse ikkagi töötaja enda teha. “Viiruse eest kaitsmine ja normaalse elu juurde naasmine peaks olema iga mõistliku inimese jaoks piisavaks motivatsiooniks,” leidis ta. Ka nemad on sarnaselt Rimile jaganud vaktsineerimise teemalist infot ja korraldanud seminare, eesmärgiga informeerida töötajaid teaduspõhise informatsiooniga. “Loodan, et sellest on olnud kasu ning suur osa töötajatest võimaluse avanedes ennast ka vaktsineerib,” lisas Lomp.

Ka Cirkle-K juht Kai Realo möönab, et loosimiseni nad veel jõudnud ei ole. “Oleme aru saanud, et meie töötajate seas on seisukohad erinevad nagu ka ühiskonnas üldiselt,” kirjeldas ta. Peale töötajate informeerimise on nad ka pakkunud vajadusel tasustatud puhkepäevi, vaktsineerimis päeval ja vajadusel päev pärast seda.

Piitsa kasutamiseks on Raelo sõnul hetkel liiga vara. “See oleks inimeste suhtes ebaõiglane. Ilmselt suvel, kui saame korraldada erinevaid meeskonnaüritusi ja kokku saamisi, hakkame pigem positiivse mõjutamisega pihta. Need, kes on vaktsineeritud, neil on ka rohkem võimalusi,” lisas ta.

Hea lugeja! Anna teada, kas Sinu ettevõte motiveerib vaktsineerima mõne eriti vinge hüvega?