Läti kaubanduskeskused nõuavad Eesti näitel piirangute leevendamist

Et juhtida tähelepanu professionaalselt projekteeritud ja ehitatud ventilatsioonisüsteemide mõjule ja süsinikdioksiidi tasemele kaubanduskeskustes, korraldasid suurimad Läti kaubanduskeskused koostöös teadlastega CO2 mõõtmisi erinevates kohtades nende keskustes. Mõõtmise alla sattusid ka toidupoed ja muud kauplused, kus müük on lubatud ja kuhu ostjad kogunevad.

Tulemused näitavad, et kaubanduskeskuste keskmine CO2 tase on 475 ppm, mis on väga hea õhukvaliteet. Võrdluseks mainitakse kirjas Riia kesklinnas asuvat kasutatud riiete poodi, millel on praegu lubatud tegutseda. Seal jõuab CO2 tase 989 ppm-ni.