Uudne Jõhvi tehnoloogiakool alustab õppijate vastuvõtmist. Kohtade arv on piiratud. Kuidas õpilaste valimine toimub?

Kooli saavad kandideerida kõik, kes on üle 18 aasta vanad ja omandanud vähemalt põhihariduse. Varasem programmeerimisalane kogemus ega baasteadmised pole vajalikud. Koolis õppimine on tasuta ja juhendmaterjalid on saadaval nii inglise, eesti kui ka vene keeles. Suvine sprint ja kooli tegevus algab Sillamäel Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses kuni Jõhvis asuva koolihoone valmimiseni. Nii Sillamäel kui Jõhvis on õppijatele olemas ka tasuta majutuskohad.

Kool toimib 01 Edu System programmil, mis on üles ehitatud ise- ja grupiõppele. Teiste koolide kogemus näitab, et õppele peab pühenduma täisajaga ning kooli kõrvalt töötada ei ole enamasti võimalik. "Kuigi iseõppe metoodika võimaldab igal õppijal täita ülesandeid vastavalt oma tempole ja teha seda ka osaliselt distantsõppe vormis, siis parimate tulemuste saavutamiseks on oluline, et õppijad on koolis füüsiliselt kohapeal, et teha koostööd ja saada osa ka muust koolis toimuvast," täpsustas Künnapas.