LUGEJA KÜSIB | Kas ma võin vanemahüvitise saamise ajal tööle minna?

“Vanemahüvitise saamise ajal võib lapsevanem küll töötada, ent silmas tuleb pidada mõningaid asjaolusid. Esmalt seda, et vanemahüvitise eesmärk on tagada asendussissetulek vanemale, kes lapse kasvatamise tõttu viibib töölt eemal või kes kõige rohkem lapse eest igapäevaselt hoolitseb.

Kui saate vanemahüvitist ja samas soovite lapse kõrvalt tööd teha, siis on oluline teada, et lapsehoolduspuhkuse ajal ei saa töötada samas ettevõttes, kust puhkusele jäite. Tööd võite teha teises ettevõttes või osutada teenust võlaõigusliku lepingu (käsundus-või töövõtulepingu) alusel nii samale ettevõttele, kust puhkust kasutatakse kui ta teistele ettevõtetele. Teenuse osutamisel tuleb tähele panna, et lepingu sisu ja täidetavad ülesanded vastaksid teenuse osutamisele ning tegemist ei oleks varjatud töösuhtega.

Kui soovite siiski oma vana tööandja juurde naasta, peate katkestama lapsehoolduspuhkuse. Kui jõuate näiteks omavahel kokkuleppele, et töötate osaajaga, siis vormistage see tähtajalise töölepingu muudatusena. Nii võite samal ajal saada edasi ka vanemahüvitist (v.a juhul kui lapsehoolduspuhkust kasutab teine lapsevanem, sel juhul saab tema vanemahüvitist).

Kui lapsevanem töötab osaliselt lapse kõrvalt, siis vähendatakse tema vanemahüvitist siis, kui saadav töötasu ulatub pooleni hüvitise ülempiirist. See tähendab, et töist tulu võib teenida kuni 1,5-kordse keskmise palga (mis 2021. aastal on 1910,77 eurot) suuruses ilma, et vanemahüvitist vähendataks. Vanemahüvitise saajale säilib alati vanemahüvitise määr, mis on 2021. aastal 584 eurot.”