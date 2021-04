Euroopa Liidu kohtuprotsess AstraZeneca vastu saab avapaugu juba homme

"Jah, komisjon alustas möödunud reedel ettevõtte AstraZeneca vastu juriidilist protsessi. Põhjuseks on eelostulepingu tingimuste rikkumine," teatas eile Euroopa Komisjoni tervishoiuvaldkonna kõneisik Stefan De Keersmaeker.

Euroopa Komisjoni teatel leiab kohtuprotsess aset Belgia esimese astme kohtus. Esimene kuulamine Brüsselis toimub juba kolmapäeval.

"Euroopa Komisjon esindab nii ennast kui ka kõiki 27 liikmesriiki, kes kiitsid kohtusse mineku heaks," lisab Euroopa Komisjon, "küsimus ei ole mitte ainult lepingutingimuste rikkumises, vaid ka selles, et AstraZeneca ei ole endiselt esitlenud usutavaid plaane tulevikus saabuma pidavate vaktsiinidooside õigeaegseks tarnimiseks."

Komisjon rõhutab ka, et antud kohtuprotsessi peamiseks eesmärgiks ei ole mitte AstraZeneca karistamine või sanktsioneerimine, vaid hoopis nende poolt Euroopa Liidule lubatud vaktsiinidooside õigeaegse tarne saavutamine.

AstraZeneca peab kohtuprotsessi alusetuks



AstraZeneca seevastu teatab enda pressiteates, et nad on täitnud kõiki Euroopa Liiduga sõlmitud lepingus sätestatud punkte: "Me leiame, et igasugune juriidiline protsess on alusetu ning tervitame seda kui võimalust erimeelsused võimalikult kiirelt lahendada."

"Vaktsiinide tootmistsükkel on väga pikk, mis tähendab, et selle täiustamine võtab aega. Küll aga oleme tegemas selgeid edusamme ning meie tarnitud kogused on aja jooksul kasvanud," lisab AstraZeneca.

Vaktsiinitootja tunnistab, et palju tööd on endiselt ees, kuid rõhutab samas, et AstraZeneca mängib koroonavastases võitluses olulist rolli nii Euroopa Liidus kui ka mujal maailmas. "97 protsenti vaesematele riikidele suunatud koroonavaktsineerimisskeemist moodustavad AstraZeneca vaktsiinid. Me tegutseme ausalt ning ei teeni selle tegevuse pealt kasumit."

Lisaks rõhutas AstraZeneca, et nad soovivad teha Euroopa Komisjoniga konstruktiivset koostööd, vaktsineerimaks võimalikult palju inimesi nii kiirelt kui võimalik: "Mitu tuhat meie töötajat töötavad ööpäevaringselt, et olukorda parandada. Me oleme täielikult pühendunud vaktsiinitarnele nii Euroopas kui ka mujal maailmas."