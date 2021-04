Riigikohtu värske otsus tüürib juba pikka aega raskustega maadelnud T1 pankrotti

Lintgeni juriidiline esindaja Toomas Vaher on öelnud, et Moekombinaadi probleemidele ei ole mingit seost COVID-19 kriisiga. "Kuue töötajaga Tallinna Moekombinaat oli lootusetult maksejõuetu mitu kuud enne seda, kui ettevõtet üritati hakata saneerima,” sõnas Vaher. Lintgeni esindaja märkis, et ühegi ettevõtte aktsionär ei saa eeldada, et tal õnnestub võlgadest lahti saada ning samas säilitada oma vara, mis pidi tagama nimetatud nõuded.