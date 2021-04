Presidendi kantselei: uus kuni 5-miljardine fond aitab Eesti ettevõtetel laieneda Ida- ja Kesk-Euroopasse

Kolme mere algatuse investeerimisfond on kasvanud välja Kolme mere algatusest, 12 Kesk- ja Ida-Euroopa riigi koostööplatvormist, mis edendab energia-, transpordi- ja digisektorite taristu arendamist. Fond on algatuse üks olulisem praktiline väljund, kuhu on tänaseks investeerinud 9 riiki (sh ka Eesti) ning ka esimene erainvestor. Fondi maht on hetkel hinnanguliselt ligi 1,2 miljardit eurot ning sellel on potentsiaali kasvada kuni 5 miljardini.