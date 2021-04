Paarkümmend protsenti uutest korteritest läheb otse renti

Lühiajalist rentimist eelistatakse kõige enam korterite puhul, mille vanus on 0–5 aastat. Koguni 61% lühiajalise rendi korteritest on sedavõrd uued. Seevastu pikaajalisele rendile pakutakse pigem vanemaid kortereid, 69% sellistest korteritest on vanemad kui 30 aastat.

If Kindlustuse strateegiliste partnerite äriarendusjuhi Hardi Saarniidu sõnul on viimasel ajal märgata, et kinnisvarainvestorid võtavad aina aktiivsemalt spetsiaalselt rendikorteritele mõeldud kindlustuskaitseid. „Tänane statistika näitab, et juba rohkem kui 13% uutest korteritest on kaetud üürikorteri lisakaitsega. Kui arvestada asjaolu, et mitte kõik omanikud ei võta rendikinnisvara kaitset ja kaitsevad kinnisvara ainult kodukindlustusega, ulatub rendikorterite osakaal uute korterite seas ilmselt paarikümne protsendi ligi.“

Saarniit usub, et kinnisvara omanikud on aru saanud: rentides suurenevad riskid. „Seda kinnitab ka kahjujuhtumite statistika – rendikorterite risk kindlustusjuhtumi tekkeks on lausa 36% kõrgem. Üks võimalus riski vähendada on kindlasti kaitsta kinnisvara spetsiaalse kindlustuskaitsega. Teine võimalus on võtta appi keegi, kes aitab üürimisega seotud riske vähendada.“

Kolm peamist riski rentimisel

Eesti iduettevõte Safely.ee on koostöös If Kindlustusega aasta jooksul välja selgitanud üürnike ja üürileandjate suurimad katsumused. Safely asutaja ja tegevjuhi Klaus Jõgi sõnul võib öelda, et üürileandjatele tekitavad kõige rohkem muret üürnike valik, haldusprobleemid ning kindlustunne, mis puudutab kinnisvara väärtuse ja üüritulu säilimist.