"Laser": kas naabri praelõhnaga saad ventilatsioonitorust ka koroonaviiruse?

Kas naabri praelõhnaga saad ventilatsioonitorust ka koroonaviiruse? Laser/TV3

Kui seni on spekuleeritud, isegi võib-olla veidi üleolevalt, et Lasnamäel levib koroonaviirus rohkem eelkõige seetõttu, et inimesed elavad seal tihedalt koos ja orienteeruvad teistsuguses inforuumis. Nüüd aga tuleb välja, et üks põhjuseid viiruse leviku taga võib peita end hoopiski maja seinte vahel.