SEB kaotab fondidelt tehingutasud

Uute fondide puhul on kliendi ainsaks kuluks haldustasu ning fondi enda jooksvad tasud on varasemast ligi poole võrra madalamad.

Uuel fondivalikul puudavad ootuspärased tehingukulud igalt ostult ja müügilt. Kliendid saavad teha tehinguid vastavalt oma võimalustele ning ei pea muretsema, et iga tehinguga kaasnev kulu sööb ära loodetud tulu. Uued fondid võimaldavad investeerida nii tihti ja nii väikeste summade kaupa kui soovitakse, mis on väga hea uudis tavainvestorile.

„Paindlike lahenduste pakkumine investeerimises muutub järjest olulisemaks. Järgnevatel aastatel on investeerimisel potentsiaali saada sama aktuaalseks pangandusteemaks nagu seda on täna kaardimaksed, laenud ja liisingud. Ühelt poolt on riik pannud pensionivara investeerimise vastutuse enam inimeste enda kanda. Teisalt on näha ka klientide poolt kasvavat huvi ja soovi lisaks kogumisele järjest aktiivsemalt investeerimisega tegeleda," sõnas SEB Panga juhatuse liige ja jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.