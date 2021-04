Esimene kvartal tõi elektroonikatootjale Incap silmapaistva kasvu

Incapi presidendi Otto Puki sõnul alustas ettevõte käesolevat aastat mahukate tellimustega, millele on aidanud kaasa positiivsed arengud ettevõtte India tehastes. "Alustasime möödunud aastal India tehaste laiendamist, et vastata nii juba olemasolevate kui ka uute klientide ootustele. Kuna laienemistööd on kulgenud oodatust kiiremini, on see kergitanud ka meie tuluprognoose," selgitas ta.