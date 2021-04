Skype'i miljonärid investeerisid Eesti ühte lootustandvamasse idusse

"Kui teised tehisintellektiga tegelevad ettevõtted keskenduvad tööjõukulude vähendamisele, siis Pactum keskendub väärtuse lisamisele. Kõik ettevõtted teevad oste, mis tähendab, et iga ettevõte saab meie automatiseeritud läbirääkimisteenuse (Negotiation as a Service) pakkumisest kasu," ütles Pactumi tegevjuht ja kaasasutaja Martin Rand. Näiteks ühes suurettevõttes vabastas Pactum automatiseerimisega käibevahendeid 1,5 miljoni dollari ulatuses kuus.

Seni on Pactum saanud nimeliselt oma kliendina välja tuua maailma suurima ettevõtte, USA jaeketi Walmarti ning nüüd on avaldatud teinegi nimi, milleks on Wesco Distribution - tegemist on börsil noteeritud ning samuti Fortune 500 nimekirja kuuluva USA energeetikafirma. Kaspar Korjus kinnitab aga, et Pactumil käib koostöö veel mitme ärimaailma tippnimega.