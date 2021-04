Raha kaasav idufirma: ehitussektoris on e-lahenduste kasutamine veel puudulik

Selleks kaasatakse ühisrahastusplatvormil Fundwise investorite abiga kuni 300 000 eurot, tänaseks on kogutud üle 50 000 euro. Isekalluri uuring tõi välja, et e-lahenduste kasutamine Eesti ehitussektoris on puudulik.

Laienemiseks on käivitatud ühisrahastuskampaania Fundwise'is, investeeringuid kaasatakse maikuuni. Ettevõte pakub osalust 4,76% kuni 13,04% ja investeerida saab alates 160 eurost. Investoritel on võimalus saada tulu dividendimaksetest 2023. aasta kasumist vähemalt 30 protsenti, väljamaksetega 2024. aastal.

Isekallur OÜ juhatuse liige Silvar Vähk räägib, et uuring näitas e-lahenduste kasutamise puudulikkust ehitussektoris. "Kuigi ettevõtete juhid kasutavad eraelus e-poode ning muid digilahendusi, siis ettevõttena nad neid lahendusi ei kasuta, kuna nende soovidele vastavat teenust ei ole. Meie loodav tarkvara teeb ära kogu töö - alates kliendi ostust kuni kohale toimetamiseni. Isekalluri peamine fookus on kasvamine ja laienemine, seetõttu reinvesteerime järgnevate aastate kasumi, mis tähendab suuremat tootlikkust ja tulu tulevikus."

Täna on 70% Isekalluri e-poe klientidest eraisikud ning ettevõte soovib suurendada ärikliendi mahtu läbi edasise digitaliseerimise. Erinevalt eraklientidest, on äriklientidel vajadus pikemate maksetähtaegade järele. Samuti puuduvad objektijuhtidel rasketehnika rendiks ja materjalide tellimiseks toimivad e-lahendused. Loodav tarkvaralahendus pole pelgalt ärikliendile vajaliku paindlikkusega e-pood, vaid lisaks materjalide tellimisele annab see objektijuhile parema ülevaate kogu objektist ja on terviklik objektide haldamise süsteem. Ettevõtte äriklientide seas on näiteks Nordecon, Trev-2, Rudus, Leonhard Weiss, Krausberg Eesti.