Kui võiks arvata, et kõik tahaksid põhjaminevalt laevalt kiiresti lahkuda, siis see ei kehti T1 ostukeskuse rentnike kohta, kelle seas on nii kinokett Cinamon, Skypark mängukeskus koos vaaterattaga kui ka Salamanderi jalatsipood. Nemad usuvad, et varem või hiljem kõik taastub ning keskuses nähakse suurt potentsiaali.