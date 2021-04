Rootsi akutootja loob Eestisse kaks korda suurema tehase kui Rootsis. Tekib kuni 300 uut töökohta

Rootsi ettevõte Nilar International AB on innovaatiline akude ja salvestustehnoloogia arendaja, kelle fookuses on päikseenergia salvestamine ja energia nõudluse-pakkumise tasakaalustamine inimeste lähedal asuvates majades, kus ohutus on võtmetähtsusega. Nilar arendab nikkel-metallhübriidakusid, mille elektrolüüdiks on leelise asemel vesilahus. See teeb akud ja energiasalvestid keskkonnasõbralikumaks ja ohutumaks, sest süttimine on välistatud. Nilari süsteeme on paigaldatud kontoritesse, avalikesse hoonetesse ja eraresidentsidesse. Lõpptarbijad asuvad valdavalt Põhjamaades ning Saksamaal, Beneluxi riikides, Itaalias ja Suurbritannias.