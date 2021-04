Kuldmuna audio- ja videožürii juht Nikolai Mihailišin: mõelge Eesti raamidest välja!

Eeskätt loovust ja eristuvust! Aga kuna ma ise tegutsen filmide tootmise poole peal, siis kindlasti on ka meisterlikkus ehk käsitööoskus minu žüriis au sees. Samuti hindame oskust kasutada ära olemasolevaid ressursse. Ning seda, kui on näha, et ole ei mindud lihtsama vastupanu teed.

Indrek Irbus – meediainnovatsiooni professor Tallinna Ülikooli (TLÜ) Balti Filmi, Meedia Kunstide ja Kommunikatsiooni Instituudis (BFM). Juhib samas ka TLÜ Meediainnovatsiooni ja Digikultuuri Tippkeskust (MEDIT) ning BFMi doktoriõppekava “Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud”. Oli 2004. aastal üks BFMi asutajatest.

Jan-Erik Nõgisto – Kuukulgur Filmi väga pikaajalise kogemusega režissöör, kelle tegemisi alati jälginud olen ja kes mind uute lähenemistega üllatanud on. Mitmete lühimängufilmide, teleseriaali „Pank“ ning sadade reklaamide ja muusikavideote režissöör.

Marko Mörö Matvei – Tanki copywriter. Üks väheseid, kelle puhul on aru saada, et ta mõistab audio-visuaalset keelt sügavamalt, sest oskab kirjutades visualiseerida, annab režissööridele ette väga hea briifi.

Timo Hartikainen – agentuuri VAAS boss, tõeline ettevõtja.

Ingrid Eloranta – Cuba Filmsi produtsent, minuga sarnase taustaga, tegeleme enamuses välistootmistega

Marta Pulk – noore generatsiooni režissöör, kelle film „Aasta täis draamat” võitis Eesti filmi- ja teleauhindadel mullu parima dokumentaalfilmi auhinna. Minu sotsiaalse närvi lõi lahti aga tema uus idee luua film koroonakriisist ehk kollektiivsest üksildusest ja seoses sellega mõte teha telefoniliin, kuhu igaüks saab rääkida hingelt ära selle, mis parasjagu mõttes on.

Tiiu-Ann Pello – suure rahvusvahelise kogemusega filmikunstnik, kes oli kaasatud ka näiteks Tenetisse.