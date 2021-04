Kolm nippi, kuidas kodu vahetamine ja kolimine lihtsaks muuta

„CityBee kaubikute kasutamine eraisikute poolt on viimastel kuudel tõusnud. Kuna eraisikud kasutavad kaubikuid peamiselt kodu ehitus- või remonttööde jaoks vajalike materjalide transpordiks ning kolimiseks, siis võib kasutatavuse statistikast järeldada, et kolimisaktiivsus on tõusnud,“ sõnas CityBee Eesti turundusjuht Egert Kivisaar.

Pakendikeskus AS-i turundusjuht Ketlyn Toomsalu lisas, et ka pakendite osas on näha trendi, kus üha enam tellitakse e-poest kolimiskaste ja muud pakkimiseks vajalikku. „Kindlasti on kevaditi kolimisaktiivsus suurem, kuna kolitakse hooajaliselt nii maale-suvilasse kui ka vahetatakse kodusid,“ sõnas Toomsalu.

Sorteeri asju varakult

Aastate jooksul koguneb meile kõigile kappidesse asju, mida me igapäevaselt ei kasuta ning tegelikkuses ei vaja. „Asjade sorteerimisega soovitame alustada varakult, et rahulikult läbi mõelda, mida alles jätta ja mida mitte. Samuti aitab see säästa närvikulu, kuna viimasel minutil pakkima hakates võib tunduda, et kolimine käib üle jõu. Samuti aitab sorteerimine hoida kokku ka raha, kuna kolimiseks läheb tarvis vähem kaste,“ selgitas Toomsalu.

Asjade sorteerimisel tasub teha nii-öelda kolm kuhilat. Esimesse tasub panna kõik asjad, mida on soov kindlasti alles hoida. Teise kuhilasse need asjad, mida viia taaskasutusse või jäätmejaama. Ja kolmandasse asjad, mille puhul pole veel kindel, kas jätta alles või ära anda, ehk vaja veidi mõtlemisaega.

„Niiviisi sorteerides võid leida ka asju, mida järelturul maha müüa. Järelturud on just sotsiaalmeedias muutunud väga aktiivseks, kus on lihtne müüa nii riideid, tehnikat kui ka mööblit. Kuigi kõlab klišeelikult, siis ühe vana võib olla teise uus,“ kirjeldas Kivisaar.

Rendi kolimiskastid