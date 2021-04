Komistuskivi: EL-i taastepaketi heakskiitmiseks Soome parlamendis on vaja kahekolmandikulist häälteenamust

Eduskunta põhiseaduskomisjoni otsustada oli, kas taastepaketis osalemine tähendab Soome suveräänsuse seisukohalt märkimisväärset otsustusõiguse äraandmist Euroopa Liidule. Komisjon leidis, et nii tõesti on, ja seetõttu on hääletusel vaja kahekolmandikulist häälteenamust.