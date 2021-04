Finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri soovitus „pangast” tehtud kahtlaste kõnede kohta: te ei pea kohe tormama midagi tegema. Kontrollige oma internetipangast või helistage ise panka ja küsige, misasi see on. Kelmus on politsei teema, see on kuritegu.

Foto: Priit Simson