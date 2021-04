Tagasi karmi aega. Kas Eesti-Vene piiril on peagi taas tekkimas kilomeetrite pikkused veokite järjekorrad?

Transservis-N juhatuse esimees Vladimir Butuzov räägib, et GoSwifti infosüsteemi, mille kaudu järjekordi broneeritakse, omanikud hoiatasid Eesti siseministeeriumi süsteemi sulgemise eest. Nagu selgitab GoSwifti tehniline direktor Marius Kutateladze, on selle põhjuseks asjaolu, et siseministeeriumi ja GoSwifti vaheline leping lõpeb.

Juriidilised piirangud on peal



"Juriidiliselt on lepingu tähtaeg läbi, nii et nüüd pole mõtet broneerimissüsteemi abil autosid järjekorda seada, kui selle toimimiseks pole õiguslikku põhjendust pärast 17. maid," ütleb Kutateladze. Samas hõlmab see leping Transservis-N juhatuse liikme Andrus Tamme sõnul ka hooldealasid.



Hankel välja kuulutatud tingimused ei sobi Bubuzovi sõnul praegu kellelegi. Nagu Tamm märkis, olid osalemise tingimused karmid ja GoSwift peatas piiriületusele järjekordade broneerimise. "Transporti pole. GoSwift kogus maksusid Narvas, Luhamaal ja Koidulas. Raha pole ning tasuta tööd teha ei ole neil plaanis, "ütleb Butuzov.

Narva pärast tuntakse tõsist muret



"Me kardame rohkem Narva pärast. Kui veoautosid ei registreerita ja need ei läbi GoSwifti, nagu see oli varem, siis Narva ummistub veoautode järjekordadest. Nad ei saa siseneda ei Sillamäele ega Transservis-N ootealale, vaid lähevad otse piirile," hoiatab Butuzov.

Läbirääkimised käivad ka siseministeeriumiga, sest probleem langeb nende haldusalasse. "Me ei tohi lubada Narvas kokkuvarisemist," lisab Transservis-N juhatuse esimees. Ka kommunaalettevõtte juhatuse liige Andrus Tamm on sama meelt, et eelmainitud oht on olemas. Ta ennustab, et 14-15 mai paiku võivad juba tekkida veoautode järjekorrad.





Otsitakse uut ettevõtet, kes hakkaks piiriületuse broneerimist korraldama