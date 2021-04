Poodide sulgemine tõi kaasa internetiostjate osakaalu hüppelise kasvu

Uuringust selgub, et viimase kuu jooksul on veebipoodidest ostjaid enam kui tavapoodidest ostjaid raamatute, elektroonika, riiete, sisustuskaupade, jalatsite, kodutehnika, spordikaupade, kosmeetika ning parfümeeria kategoorias.

Kantar Emori uuringueksperdi Kersten Jõgi sõnul oli märtsis kehtestatud piirangute mõjust tulenevalt ette oodata, et e-kaubandus kasvab. „Kui märtsikuine küsitlus toimus alles piirangute kehtestamise alguses, mil oli näha väikest kasvu e-ostjate osakaaludes, siis nagu arvata oli, tõi kaupluste sulgemine kaasa hüppelise kasvu aprillis pea kõigis kaubagruppides,“ kommenteeris Jõgi. Võrreldes märtsiga on e-ostmine kasvanud kõige enam remondikaupade, kodutehnika, jalatsite, spordikaupade ja riiete puhul. Nende kaubagruppide e-ostjate osakaalud on kasvanud kuuga enam kui 50 protsenti.