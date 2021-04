SEB kasvatas Eestis kasumit. Investeerimisega võiks alustada iga neljas

SEB eraklientide pangakontodele on aasta jooksul juurde lisandunud enam kui 305 miljonit eurot, millest hinnanguliselt umbes pool on olnud täiendav sääst, mis on kuhjunud just kriisi tõttu. SEB eraklientidest on kõige enam suutnud aastaga sääste suurendada 36-50 aastased, 15,2 protsenti, ja kõige vähem noored vanuses 18-25 aastat, 6,5 protsenti. Seega on hoiuste kasv laiapõhjaline ja üle pika aja saavad sellest osa kõik vanusegrupid. Eraisikutega samaväärselt suurendasid hoiuseid ka ettevõtted ja kokku kasvasid hoiused SEBs aastaga ligi 625 miljoni euro võrra, ehk 13,2 protsenti.