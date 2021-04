Järve Keskus läbib suurema muutuse. Lisanduvad ka uued kauplused

Keskuse kõik üldalad, laste- ja puhkenurgad muutuvad veel hubasemaks. Samuti tagab keskus ka ehitustööde ajaks külastajate ostlemismugavuse, sest kõik kauplused jäävad avatuks ning valdav osa ehitustöid teostatakse öösiti, kui keskus on suletud.

„Paljudele tallinlastele kõige olulisem keskus jääb ka ehitusööde ajaks avatuks ning tagame külastajatele mugava ligipääsu kõikidele kauplustele," kinnitas Järve Keskuse tegevjuht Rome Arumaa. „Meie ülesanne on külastajale tagada hõlbus liiklemine ka ehitustööde ajal ning mürarikkamad tööd on kavandatud öisesse aega. Tulemuseks on meie värske brändiraamatu järgi disainitud keskus, kus on mõeldud nii ostlejale, kes soovib teha puhkepause, kui ka neile, kes on keskust tulnud külastama koos pisikeste pereliikmetega."

Järve Keskus on ligi 20 tegevusaasta jooksul kujunenud piirkonnas selgeks liidriks ja lemmikostukeskuseks, kus käib aastas keskmiselt 4,2 miljonit külastajat.

„Tänu mugavale ligipääsule on Järve Keskusest saanud paljude tallinlaste kodupood, kuid sisustust tullakse siia ostma igast Eesti nurgast. Järve Keskuse tugevuseks ongi sisustuskaupade äärmiselt mitmekesine valik, eriti just pehme mööbli osas. Näiteks leiame keskuse kaupluste valikust enam kui 7000 diivanit ja tugitooli. Seda võib pidada märkimisväärseks näitajaks," kirjeldas Arumaa.

Järve Keskus on Eesti suurim kodu- ja sisustuskeskus ning suund on siruulatust veelgi arendada. „Hetkel võib leida mitmete brändide suurima esinduskaupluse või ainuesinduse just Järve Keskusest. Keskuse ambitsioon pakub huvi ka teistele hinnatud kodu- ja sisustuskauplustele. Usun, et meie pea sada kodu- ja sisustuskauplust saavad peagi lisa. Juba 3. mail avab oma uksed näiteks klientide oodatud Pepco kauplus," tõi Arumaa ühe uudisena välja.