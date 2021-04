Tallinki aktsial on Swedbanki hinnasihini viiendiku jagu langusruumi

Samas vähenes Tallinki keskmine töötajate arv 35% 4700-ni, mis on madalaim tase Tallinkile alates 2006. aastast kui Tallink ostis Siljalt kuus laeva. Kuna sellega vähenesid Tallinki tegevuskulud ja rahandusministeerium jagas laevaoperaatoritele neljandas kvartalis 20 miljonit eurot (millest Tallinkile 15 miljonit), siis suutis Tallink neljandast kvartalist välja tulla 1 miljoni euro suuruse kulumieelse ärikasumiga. Kuna meie ootustes riigiabi ei olnud ja me ootasime suuremaid tegevuskulusid, siis ületas raporteeritud kulumieelne ärikasum EBITDA meie ootuseid 28 miljoni euro võrra.

Kuna Eestis kasvas nädalane positiivsete COVID-19 testide arv märtsis 10 000 (2020 kevade kõrgeim tase oli nädalas 418 positiivset testi), siis kehtivad rangemad piirangud reisimisele tõenäoliselt läbi kevade ja võimalik et kauemgi. Samas, kui me ootame Tallinki reisijate arvule 2021. aasta esimesel poolaastal langust, siis praegu ootame kiiret taastumist alates kolmandast kvartalist. Seetõttu ootame aastaseks reisijate hulga kasvuks 11%. Kuna seda on vähem kui me varem ootasime, siis langetasime 2021. aasta oodatavat kulumieelset ärikasumit 27% 48 miljoni euroni (2020. aastal 8 miljonit eurot).

Kuna me ootame Tallinkile 2021. aastaks positiivseid äritegevuse rahavoogusid ja Tallinkil on ka piisavalt avatud krediidiliine, siis meie hinnangul on Tallinki rahavajadused kaetud nii 2021. aastaks kui ka suure tõenäosusega 2022. aastaks. Langetasime 2021.-2022. aasta ärikasumi prognoose, kuid langetasime ka raha väljavoo prognoose investeerimisest. Seetõttu säilitasime Tallinki aktsiale hinnasihi 0,6 eurot ja vähenda soovituse. Kuna Eesti pandeemiaolukord on osutunud meie varasematest prognoosidest halvemaks, siis on ka meie taastumisprognoosid varasemaga võrreldes tagasihoidlikumad.