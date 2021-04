Otsid tööd? Suur osa tööandjatest plaanib peatselt alustada värbamisega

Rohkem kui kolmandik ehk 34% tööandjatest plaanib luua ka uusi töökohti, mis on kõrgeim näitaja alates 2020. aasta kevadel alanud tervisekriisist.

Tööpakkumiste arvu jõulist kasvu on juba ka tööportaalis märgata. Praeguseks avaldatakse CVKeskus.ee tööportaalis nädalas pea 40% rohkem tööpakkumisi kui aasta alguses ja hiljuti avaldatud plaan piiranguid vähendada, on seda trendi veelgi kiirendanud.

Mis on aga tööandjate jaoks kujunenud suurimaks takistuseks ja millise tervisekriisist tingitud trendiga tuleks kandideerijatel ära harjuda?

Töökoht on, aga töötegijat mitte

Organisatsioonide küsitlemisel tuli ilmsiks tõsiasi, et kuigi töötute arv on kasvanud, ei ole rohkem kui poolte tööandjate arvates Eesti tööturul piisavalt pakkuda vajalikke töötajaid.

Endiselt on kõige keerulisem leida tipp- ja keskastme spetsialiste ning oskustöölisi. Kergem on aga praegu tööturult leida lihttöölisi, müügi- ja teenindustöötajaid ning ka kontoriametnikke, mis peegeldab selgelt, keda tervisekriis on Eesti tööturul enim mõjutanud.